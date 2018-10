Scene oribile McGregor e strangulat de adversar, apoi e batut de oamenii din stafful acestuia in cusca! Momente socante - VIDEO

Imagini absolut oribile la meciul dintre Conor McGregor si Khabib Nurmagomedov. Rusul l-a strangulat in runda a patra pe McGregor, insa lucrurile au degenerat repede dupa aceea. Khabib a sarit in public si s-a luat la bataie cu unul dintre antrenorii lui McGregor, mai mult de 10 persoane lovindu-se cu bestialitate langa cusca.

In acest timp, Conor statea in cusca asteptand sa se linisteasca lucrurile, insa unul dintre oamenii din stafful lui Khabib a sarit in cusca si l-a luat la bataie pe McGregor, care era cu spatele la el.

Bataia a durat timp de cateva zeci de secunde, desi zeci de oameni de ordine au intervenit. La final, presedintele UFC nici nu a vrut sa ii puna centura pe umar lui Khabib, trimitandu-l la vestiar.

Khabib beats McGregor and then this madness kicks off 😱😮 pic.twitter.com/gJnDtJ4rWo — GRM Daily (@GRMDAILY) 7 октября 2018 г.

Khabib and his crew really about that smoke. 👀



UFC 229 McGregor vs. Khabib pic.twitter.com/TbBOCcsnHx — Daren Le (@_KeepItDL) 7 октября 2018 г.

The end of the Khabib and McGregor fight! This is insane! pic.twitter.com/ZM5VjkHFyU — Tim (@TimEdmondSTL) 7 октября 2018 г.

Conor McGregor si Khabib Nurmagomedov se vor lupta duminica dimineata la Vegas, in cel mai asteptat meci de MMA al anului. UFC se asteapta la incasari uriase in urma duelului din cusca, iar irlandezul McGregor va iesi mai bogat cu 50 de milioane de dolari.

Neinvins in UFC, Khabib Nurmagomedov, care are 26 de victorii din tot atatea posibile, e favoritul bookmakerilor inaintea bataliei cu McGregor. Cotele la pariuri pentru McGregor - Khabib Nurmagomedov Victorie Mcgregor la decizie: 15.00 Victorie McGregor prin submission: 34.00 Victroie McGregor prin KO sau descalificare: 2.63 Victorie Khabib la decizie: 5.50 Victorie Khabib prin submission: 3.75 Victorie Khabib prin KO: 5.00 Egal: 67.00 McGregor are un record de 21 de victorii (18 prin KO) si 3 infrangeri in UFC, in timp ce adversarul sau, rusul Khabib Nurmagomedov, este neinvins.

Khabib are 26 de victorii din 26 posibile. McGregor, care a incasat circa 100 de milioane de dolari in urma meciului de box cu Mayweather, de anul trecut, ar putea castiga inca 50 de milioane de dolari. O parte din venituri vor veni din din Pay per views, care in SUA costa 70 de dolari! Circa 2 milioane de americani se vor uita in timp real la meci, ceea ce inseamna un venit de 140 de milioane de dolari!

Conor McGregor si Khabib Nurmagomedov au fost aproape de bataie pe scena, dupa ce irlandezul a vrut sa-si loveasca advesarul cu piciorul. McGregor nu s-a mai abtinut si l-a provocat pe Khabib chiar pe scena, la prezentarea dinaintea meciului. Dana White, seful UFC, a reusit sa-l tina pe irlandez, in timp ce rusul Nurmagomedov a fost mult mai calm.