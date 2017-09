Schimbare de lider in Formula 1. Lewis Hamilton conduce, in clasamentul general, dupa ce a castigat Marele Premiu al Italiei - VIDEO

Lewis Hamilton, care sambata a obtinut pole-position-ul cu numarul 69 al carierei si a batut, astfel, recordul legendarului Michael Schumacher, a reusit, ieri, o cursa impecabila, la Monza. Rivalul sau, Vettel, a pornit abia al 6-lea, dupa o prestatie modesta in calificari.

Pilotul german a recuperat, totusi, si a reusit sa incheie cursa pe locul 3. Hamilton s-a impus cu un avans de 4,5 secunde in fata coechipierului Valtteri Bottas.

Hamilton a urcat pe prima pozitie in clasamentul general, pentru prima data in acest sezon. Britanicul are 3 puncte avans fata de Vettel. Urmatoarea cursa de Formula 1 va avea loc in Singapore, pe 17 septembrie.