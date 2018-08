Schimbare importanta in tenisul mondial. Turneul Davis Cup a fost reformat pentru prima oara de la infiintare. Competitia isi va schimba numele si se va transforma intr-un turneu unic - VIDEO

Pentru prima oara din 1900, an in care a fost infiintata Cupa Davis, turneul va fi reformat. Saptamana trecuta, la Orlando, in cadrul intrunirii anuale a Consiliului ITF a fost luata decizia de a schimba formatul turneului.

Astfel, 24 de echipe se vor intalni in meciuri directe, iar 12 castigatoare vor avansa in turneul final alaturi de semifinalistele editiei precedente si doua natiuni care vor primi wild-card-uri. Turneul final se va desfasura timp de o saptamana, in sistem de grupe, iar cele mai bune 8 tari se vor califica in faza eliminatorie.

Fiecare duel se va compune din 2 meciuri de simplu si unul de simplu, dupa sistemul cel mai bun din 3 seturi. Competitia isi va schimba si numele in World Cup of Tennis Finals si se va desfasura intr-un singur oras.

In 2019, turneul va avea loc la Madrid sau Lille. Grupele valoarice inferioare isi vor pastra formatul actual. Moldova participa la Cupa Davis din 1995, iar acum evolueaza in grupa a III-a.