Schimbari importante, la Zimbru Chisinau. Echipa a facut cunostina cu noul antrenor, dar si cu noii jucatori - VIDEO

Willian POZO VENTA, MIJLOCAS ZIMBRU CHISINAU: “Sunt gata sa dansez, sa cant, sa impart fericire si sa ajut echipa. ”

Willian Pozo Venta este unul din jucatorii achizionati Zimbru, in aceasta iarna. Nascut in Cuba, Venta are cetatenie norvegiana si a fost adus de la un club din tara scandinava. Alaturi de el, la galben-verzi, au venit 5 jucatori moldoveni.

Alexandru ONICA, MIJLOCAS ZIMBRU CHISINAU: “Pentru a obtine obiectivul, sunt gata sa muncesc. De dansat si altceva eu nu pot. El e mai tinerel. Pot numai sa-l aplaud. ”

Alexandru Onica, Ion Jardan, Victor Buga, Igor Tigarlas si Victor Golovatenco au revenit la clubul Zimbru, dupa ce au jucat pentru alte echipe.

Victor GOLOVATENCO, FUNDAS ZIMBRU CHISINAU: “Cred ca vom face un echilibru bun intre tineret si jucatori mai in varsta. ”

Igor TIGARLAS, MIJLOCAS ZIMBRU CHISINAU: “Imi doresc si imi voi pune in gand sa jucam bine si sa avem un rezultat bun. ”

Tot astazi, conducerea clubului Zimbru l-a prezentat pe noul antrenor principal al echipei de seniori, dar si a celei de sub 19 ani. Acesta a devenit tanarul specialist, Vladimir Aga, care a mai antrenat juniorii de la Zimbru si Dacia.

Vladimir AGA, ANTRENOR ZIMBRU CHISINAU: “Va asigur ca sunt pregatit sa formam echipa buna, competitiva. Vom fi organizati in faza defensiva, dar vom incerca sa impunem un joc ofensiv. ”

Romanul Marius Codescu a devenit manager sportiv al clubului. Zimbru, parasit de mai multi stranieri, se va axa, pe cresterea sportivilor din tara. Noul sezon in Divizia Nationala incepe pe 1 aprilie.