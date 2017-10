Roman Sumchin a inscris 5 goluri in meciul de astazi. Ion Ursu a marcat de 4 ori, in poarta echipei Sokol Copceac, care evolueaza in Divizia B. Petrocub s-a calificat in sferturile Cupei Moldovei, unde va da piept cu Speranta Nisporeni.

In aceeasi etapa, Sheriff va juca cu Milsami, Zimbru cu Zaria, iar Dacia cu Dinamo-Auto.