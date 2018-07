Scrisoarea emotionanta primita de Cristiano Ronaldo dupa despartirea de Real

Te-am iubit, Cristiano, cu toată aroganţa asta a ta pe care lumea ţi-o reproşează. Lumea. Cine naiba e lumea? Cumva, pe mine, fanul lui Real de când mă ştiu, nu m-a enervat niciun pic, niciodată. Poate şi pentru că citeam şi ştirile cu tine ajutând copiii bolnavi, donând, salvând, îmbrăţişându-i pe stradă, la antrenamente. Poate pentru că am văzut dincolo de frezele tale, who cares? Eu iubesc fotbalul, nu prezentările de modă, pe teren am ochi doar pentru ce faci cu capul, nu ce ai pe cap.

Şi-a venit şi ziua asta. Cumva parcă o ştiam, dar am refuzat să cred până în ultimul ceas. Eram sigur-sigur că tu nu o să pleci prin China, America, arabi, să te îngropi în bani, dar şi în mediocritate. Ai 33 de ani şi ai plecat la Juventus, Doamne, Cristiano, nu erai tu dacă nu făceai asta. Nici nu pot să fiu supărat, n-am de ce.

Îţi mulţumesc pentru toţi anii ăştia minunaţi, pentru toate golurile pe care le ştiu pe dinafară, pentru toate trofeele şi premiile. Pentru bucuriile tale de la gol. Pentru declaraţiile tale mereu cu bun simţ. Pentru tot ce-ai însemnat pentru Real. Nu vreau să mă gândesc ce o să fie în sufletul meu când o să ne fii adversar.

Încă nu te pot vizualiza în celălalat careu, atacând poarta ta, poarta noastră. Dar la cum te ştiu, nici tu nu vizualizezi asta acum. Dar o s-o faci. Pentru că tu nu eşti ca alţii. Tu ai plecat la 33 de ani la cel mai important club din Italia, să arăţi şi acolo că eşti o legendă. Ai pleca şi pe Marte, dacă şi-ar face marţienii echipă, doar să demonstrezi că poţi, că ai curaj, că ai încredere în tine.

Încredere am şi eu.

Baftă, CR7! Mulţumim pentru tot!

Cu dragoste,

Fanii Realului

P.S. La un moment dat, tot trebuie să revii acasă la noi. Poate ca antrenor. Până atunci te primim cu aplauze, aşa cum merită zeii, pentru că tu nu poţi să fii niciodată oaspete pe Bernabeu.

Baftă, Cristiano!"