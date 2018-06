Se anunta socul Campionatului Mondial. Care echipa va castiga astazi. Ce victorie a prezis motanul Ahile

Ca de obicei, motanul Ahile a avut in fata sa doua boluri cu mancare si l-a ales pe cel cu steagul Nigeriei. Felina din Muzeul Ermitaj, din Sankt-Petersburg, nu a dat gres, pana acum.

A prezis victoriile Rusiei cu Arabia Saudita si Egipt, a Iranului in meciul cu Maroc si triumful Braziliei in duelul cu Costa Rica. Meciul dintre Nigeria si Argentina se va disputa in aceasta seara, de la ora 21.