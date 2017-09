Se apropie de cel de-al 16 titlu de Grand Slam. Rafael Nadal va juca finala de la US Open cu Kevin Anderson - VIDEO

Rafael Nadal este la un pas de cel de-al 16-lea titlu de Grand Slam din cariera, dupa ce l-a invins in semifinala pe Juan Martin del Potro in 4 seturi. Ibericul a cedat in actul de debut cu 4 la 6, insa ulterior scorul s-a inversat dramatic pentru argentinian. Nadal s-a impus cu 6 la 0, 6 la 3 si 6 la 2 in seturile ce au urmat.

In cealalta semifinala, Kevin Anderson s-a impus si el in patru seturi in fata lui Pablo Carreno-Busta. Ca si adversarul sau din finala, Anderson a cedat si el primul set cu 4 la 6, ca mai apoi sa obtina biletul in finala de US Open. A trecut cu 7 la 5, 6 la 3 si 6 la 4 intr-o partida de aproape 3 ore.

Finala dintre Nadal si Anderson se va disputa maine seara.