Se apropie de lider. Manchester United a invins spectaculos formatia Watford - VIDEO

Young a sutat in forta, la coltul scurt, iar portarul gazdelor nu a salvat. In minutul 25, englezul a semnat dubla, dupa ce a executat perfect o lovitura libera. Pana la pauza, Martial a inscris pentru 3 la 0, iar soarta partidei parea deja decisa.

Totusi, Watford a fost aproape de revenire, cand a inscris de doua ori in 7 minute.AMBIANTAOaspetii insa au mai inscris odata pe final, prin Lingard, repurtand cea de-a treia victorie consecutiva in campionat.AMBIANTATot ieri, Tottenham a cedat surprinzator in fata lui Leicester, scor 1 la 2.

Gazdele au marcat de doua ori in prima repriza.AMBIANTAIn partea secunda, oaspetii au redus din diferenta, insa nu au reusit sa evite infrangerea. Tottenham ocupa locul 5 in campionat, avand 24 de puncte acumulate.