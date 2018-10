Se descurca si fara Cristiano Ronaldo. Dupa victoria in partida cu Polonia, campioana europeana Portugalia a castigat si amicalul cu Scotia - VIDEO

Helder Costa a inscris primul gol al partidei jucate pe Hampden Park, din Glasgow. Portughezii, fara Cristiano Ronaldo, care nu a fost convocat, si-au dublat avantajul dupa pauza. Eder a marcat cu o lovitura de cap din centrarea perfecta a lui Renato Sanches. Mai tarziu, Bruma s-a jucat cu apararea scotienilor si a facut 3 la 0.

Naismith a marcat golul de onoare al Scotiei, in ultimele secunde ale meciului. In noiembrie, britanicii vor juca cu Albania, in Liga Natiunilor, iar lusitanii vor da piept cu Italia.