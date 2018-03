Se pregatesc de cel mai greu adversar. Nationala Moldovei de rugby doreste sa impresioneze in meciul cu Portugalia - VIDEO

Rugbistii moldoveni efectueaza numeroase exercitii, la antrenamente. Sub conducerea lui Vlad Constantin, acestia isi perfectioneaza tacticile defensive si ofensive, pentru a fi pregatiti suta la suta de titani – formatia Portugaliei. Aceasta a castigat 3 meciuri din 3, in timp ce moldovenii au suferit doar infrangeri, in cadrul turneului international Rugby Europe 2018.

Veaceslav TITICA, RUGBIST NATIONALA MOLDOVEI: “Numai in meciuri se face legatura intre jucatori. Sper ca echipa sa creasca in continuare si sa aratam o legatura buna pe teren. ”

Alexandru COLEV, RUGBIST NATIONALA MOLDOVEI: “Portugalia este o echipa foarte tare. Vom face tot posibilul sa castigam meciul, este foarte important, pentru noi. ”

Antrenorul Vlad Constantin stie cum poate fi invinsa Portugalia.

Vlad CONSTANTIN, ANTRENOR NATIONALA MOLDOVEI: “Disciplina tactica, disciplina sportiva, determinare si trebuie sa ne valofiricam calitatile fizice, la maxim. ”

Chiar daca muncesc din greu la antrenamente si sunt cu gandul la meciul cu Portugalia, haiducii nu au uitat de sarbatoarea de astazi si au venit cu mesaje de felicitare pentru doamne si domnisoare.

Veaceslav TITICA, RUGBIST NATIONALA MOLDOVEI: “Le doresc sa fie iubite de catre soti, prieteni. Sa le aduca numai fericire. ”

Alexandru COLEV, RUGBIST NATIONALA MOLDOVEI: “Felicit toate femeile cu 8 martie. Le urez bucurie, fericire si multa dragoste. ”

Vlad CONSTANTIN, ANTRENOR NATIONALA MOLDOVEI: “La Multi Ani! Sanatate, bucurii, multe reusite si o primavara frumoasa. ”

Meciul dintre Moldova si Portugalia se va disputa la Anenii Noi, sambata, si va incepe la ora 13.