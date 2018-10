Se pregatesc sa faca urmatorul pas. FC Codru a castigat Divizia A si se gandeste deja la duelurile cu Sheriff, Milsami sau Zimbru - VIDEO

Codru Lozova a facut legea in Divizia A si, cu 3 etape pana la finalul sezonului, si-a asigurat titlul. Echipa antrenata de Valeriu Andronic a castigat 13 partide, a facut 3 remize si nu a pierdut niciun meci. Codru a obtinut dreptul de a se promova in Divizia Nationala si urmeaza doar sa treaca procedura de licentiere a Federatiei Moldovenesti de Fotbal.

Vadim CRICIMARI, ATACANT FC CODRU: "Vrem sa iesim in liga nationala superioara pentru a arata ce putem. Suntem pregatiti sa luptam cu fiecare.”

Ghenadie OCHINCA, CAPITAN FC CODRU: "Drept obiectiv, la inceput de sezon, a fost sa castigam meci de meci. Nu am avut obiectiv sa promovam in Divizia Nationala. Ne bucuram nespus de mult ca am reusit.”

Valeriu ANDRONIC, ANTRENOR FC CODRU: "Cu totii impreuna, fiind o echipa, am trecut acest obstacol. Deja trebuie sa ajungem la cerintele Diviziei Nationale.”

La FC Codru se planifica o intinerire a lotului. Astfel, dupa incheierea procedurii de licentiere FMF, la inceputul anului 2019, clubul va organiza o selectie de jucatori, pentru a intari echipa.

Viorel JARDAN, PRESEDINTE FC CODRU: "Un mini-cantonament aici pe loc sa vedem ce jucatori vor face fata si vor putea sa mearga cu noi la razboi.”

In noul sezon, FC Codru planifica sa gazduiasca primele meciuri la Chisinau, Ghidighici sau Hancesti. Pana in vara, stadionul de la Lozova va fi modernizat si echipa va reveni acasa.