Se pregateste sa fie eroul serii. Pavel Voronin va lupta pentru cupa de campion, intr-un turneu-piramida, la Gala K1 de pe 30 septembrie - VIDEO

Pavel Voronin se afla in fata unei mari provocari. In ultima zi din septembrie, va avea sansa sa castige trofeul, in piramida categoriei de greutate de pana la 95 de kilograme. Luptatorul nostru nu are timp de pierdut – se antreneaza de 2 ori pe zi, de luni pana vineri, si inca o data sambata, merge la sauna si masaj. Totul pentru a face din maini si picioare adevarate rachete, pentru a-si devasta adversarii in razboiul de pe ring.

Pavel VORONIN, LUPTATOR: “Cel mai important sunt rachetele de aici. Cum le programezi, asa vor lucra mainile si picioarele. Daca ai cap pe umeri si stii a le combina. Asta este. ”

In semifinala, Voronin il va intalni pe romanul Danut Hurduc.

Pavel VORONIN, LUPTATOR: “Stiu sigur ca este un adversar foarte puternic. Va fi un meci foarte frumos.”

Daca va trece de primul adversar, Voronin va lupta in finala cu cehul Vasil Ducar sau romanul Lucian Danilencu.

Pavel VORONIN, LUPTATOR: “Imi doresc sa castig aceasta piramida. Cu ajutorul lui Dumnezeu, o voi castiga. ”

Anatol IGNAT, ANTRENOR: “Adversari foarte puternici. Avem respect fata de ei, dar noi ne pregatim si o sa aratam ca suntem mai puternici. Acestea sunt luptele, sport de contact. Cine e pregatit mai bine la moment, acela invinge. ”

Gala K1, de pe 30 septembrie, va avea loc la Sala Polivalenta, din capitala. 30 de luptatori vor intra in ring, iar jumatate din ei vor reprezenta Moldova.