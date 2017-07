Se pricepe si la cantat. John Terry, fostul capital de la Chelsea. Englezul s-a dat in spectacol in fata coechipierilor de la Aston Villa - VIDEO

Ajuns in aceasta saptamana la Aston Villa, dupa 22 de ani petrecuti la Chelsea, John Terry si-a adus aminte despre ceremoniile de initiere din Anglia. Aflat in cantonamentul din Portugalia, fundasul englez a cantat fara jena in fata coechipierilor, care s-au amuzat de el.

In varsta de 36 de ani, John Terry are in palmares 5 titluri de Premier League, iar in acest sezon va evolua in liga a doua engleza.