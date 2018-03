Se reaprinde lupta in Campionatul Spaniei, dupa ce Barcelona a remizat cu Las Palmas - VIDEO

Messi a executat formidabil lovitura libera si a inscris golul cu numarul 599 al carierei. Inca unul, pentru a atinge borna istorica nu a venit, insa. La inceputul reprizei secunde, Las Palmas a obtinut un penalty, dupa ce fundasul oaspetilor, Lucas Digne, a jucat balonul cu mana, in careu. Calleri a transformat lovitura de la 11 metri.

A fost primul penalty acordat in poarta Barcelonei din ultimii 2 ani. Barca nu a reusit sa smulga victoria, in timpul ramas de joc.

Catalanii conduc in La Liga, cu 66 de puncte, iar Atletico Madrid are 61. Duminica, cele doua formatii se vor duela in meci direct, pe Camp Nou.