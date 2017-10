Se vede cu un nou titlu. Sheriff Tiraspol a invins ieri in deplasare formatia Dinamo-Auto si s-a distantat la 7 puncte de urmaritoarea Milsami - VIDEO

Vitalie Damascan a deblocat tabela de marcaj in meciul contra celor de la Dinamo-Auto inca in minutul 2. Sheriff s-a dezlantuit in partea secunda. Balima a dublat avantajul campioanei Moldovei, iar Damascan a semnat dubla in minutul 68.

Scorul final de 4 la 0 a fost stabilit de Badibanga din penalty. Cu 4 etape inaintea finalului de sezon in Divizia Nationala, Sheriff este lider autoritar, avand 38 de puncte. In urmatoarul meci, gruparea din Tiraspol intalneste formatia Sfantul Gheorghe Suruceni.