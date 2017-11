Se vrea o Serena Williams de Moldova. Aliya Abbas nu isi vede viata fara tenis si vrea sa ajunga numarul 1 mondial - VIDEO

Aliya Abbas viseaza la o cariera mare in tenisul mondial. Are doar 12 ani, dar joaca si cu fete mai mari. A participat deja la cateva turnee in Moldova, Bulgaria, Turcia, Ucraina sau Romania.

Recent, la Chisinau, a castigat Masters-ul, in categoria F12. Aliya a evoluat si la doua competitii internationale in Qatar, iar la a doua, la inceputul lunii, a ajuns pana in finala si a cedat in fata unei jucatoare din Liban.

Aliya ABBAS, TENISMENA: "In finala a fost mai greu. A fost mai cald, iar fata adversa a fost un pic mai buna. "

La inceput, a facut dans sportiv. A ocupat locul 1 la un concurs, dar, apoi, partenerul ei s-a retras, iar Aliya, sfatuita de bunei, a ales sa-si incerce fortele in tenis.

Aliya ABBAS, TENISMENA: "Mi-a placut foarte mult si mi-am pus scopul sa devin prima in acest sport."

Mama Aliyei este moldoveanca, iar tatal este rezident al Qatar-ului. Parintii o sustin in tot ceea ce face.

Lucia MARIAN, MAMA: "Noi planificam sa ajungem departe. Speram sa iasa bine. Ea este bravo. Se straduie foarte mult, dar are foarte mult de muncit."

Aliya Abbas spera, intr-o buna zi, sa ajunga sa joace pentru selectionata Moldovei, in turneul Fed Cup. Antrenorul echipei feminine este impresionat de forta fizica a tinerei tenismene, si nu numai.

Andrei ANDREEV, ANTRENOR: "Unul din punctele ei forte, in comparatie cu celelalte fete ale noastre, este serviciul. Ea simte bine acest element al jocului. Are si lovituri bune pe linia de fund, mai ales forehand-ul. Este arma ei."

Aliya are doi idoli, in randul marilor tenismene ale lumii - Serena Williams si Maria Sharapova.

Aliya ABBAS, TENISMENA: "Imi place modul ei de joc, activ, serviciul ei. Imi place si Sharapova, fiind si ea foarte activa."

Aliya se dedica tenisului, dar nu renunta la scoala. Ea spune ca colegii de clasa o ajuta, dar de jucat tenis impreuna...

Aliya ABBAS, TENISMENA: "De joc cu mine nu au intrebat, fiindca stiu ca vor pierde."

La anul, Aliya Abbas va evolua in categoria U14, la un nou turneu din Qatar, iar apoi si la competitii ITF din Europa.