Seara de cosmar pentru Irlanda. Fosta adversara a selectionatei Moldovei a fost spulberata de Danemarca si rateaza Campionatul Mondial - VIDEO

Si la Copenhaga a fost o mare sarbatoare.

Dupa 0 la 0 in tur, echipele au jucat la Dublin, iar partida a inceput bine pentru gazde. Duffy a deschis scorul deja in minutul 6. In continuare, insa, a fost o seara de umilinta pentru irlandezi. Christensen a egalat in minutul 29, iar, in cateva momente, Eriksen a adus Danemarca in avantaj.

Eriksen s-a dezlantuit si a facut show. A marcat inca un gol splendid, in minutul 63, iar apoi a profitat de o greseala a defensivei adverse si si-a completat hat-trick-ul. Pe final, danezii au obtinut un penalty, pe care l-a transformat Bendtner. 5 la 1 si Danemarca s-a calificat pentru a 5-a oara la Campionatul Mondial. Numarul total al echipelor care si-au asigurat prezenta la turneul final din Rusia a ajuns la 30.