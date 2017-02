Seara de vis in Champions League. Manchester City si Atletico Madrid au facut un pas important spre calificarea in sferturi - VIDEO

Manchester City a deschis scorul in minutul 26, prin Sterling, insa Monaco a inscris de doua ori pana la pauza si a plecat in avantaj la vestiare. Dupa revenirea de la cabine, francezii puteau sa-si mareasca avansul, insa Falcao nu l-a putut invinge pe portarul Caballero din penalty. Aguero a egalat insa ulterior. Falcao si-a luat revansa pentru ratare si si-a adus echipa in avantaj, reusind un lob perfect. Englezii insa nu au lasat mainile jos. Au inscris de 3 ori in 10 minute si au invins intr-un final cu 5 la 3.

Pep GUARDIOLA, ANTERNOR MANCHESTER CITY "Vom zbura la Monaco pentru a înscrie de cât mai multe ori posibil. Nu vom apăra rezultatul de astăzi. Ne cunoaştem mai bine acum. Noi vom pune la punct nişte lucruri, ei vor pune la punct nişte lucruri."

Nu a dezamagit nici celalalt meci al serii. Atletico Madrid s-a impus spectaculos in fata celor de la Bayer Leverkusen, scor 4 la 2. Spaniolii au condus rapid, iar in minutul 25 era 2 la 0 pentru Atletico. Nemtii au redus din diferenta imediat dupa pauza, insa Gameiro a marcat din penalty a restabilit avantajul de 2 goluri. Savic a inscris nefericit in propria poarta, iar punctul final al meciului a fost pus de Fernando Torres. Optimile Champions League continua si astazi cu meciurile dintre FC Porto-Juventus, dar si Sevilla-Leicester.