Seara de vis pentru AS Monaco. Francezii au eliminat granzii de la Manchester City dupa ce s-au impus acasa cu 3 la 1 si s-au calificat in sferturile competitiei - VIDEO

Dupa ce a fost invinsa cu 3 la 5 in tur de Manchester City, AS Monaco a oferit una dintre cele mai mari surprize de pana acum in actuala editie a Ligii Campionilor. Francezii s-au impus acasa cu 3 la 1 si s-au calificat in sferturile competitiei. Era 2 la 0 in minutul 29, dupa reusitele lui Mbappe si Fabinho. In partea secunda, englezii au fost mai periculosi, iar in minutul 71 Sane a redus din diferenta. Monaco a replicat imediat. Bakayoko a adus calificarea pentru francezi.

Tot ieri, Atletico Madrid a remizat, scor 0 la 0, cu Bayern Leverkusen. Totusi, spaniolii sunt cei care merg mai departe dupa victoria din tur, 4 la 2. Tragerea la sorti a meciurilor din sferturile Ligii Campionilor va avea loc vineri la Nyon.