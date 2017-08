Seara decisiva, pentru Sheriff Tiraspol. Viespile joaca impotriva echipei Legia Varsovia, pentru calificarea in grupele turneului Europa League - VIDEO

Veaceslav POSMAC, FUNDAS FC SHERIFF: "Nu voi face pronosticuri. Desigur, acasă, pereţii ne vor ajuta, cred. Nu vom juca mai rău decât am făcut-o la Varşovia. Un rezultat bun va fi acela de calificare. Nu contează dacă va fi 0 la 0 sau dacă vom câştiga."

In meciul primei manse, golul echipei Sheriff a fost marcat de Bayala. Daca vor reusi sa treaca de Legia, tiraspolenii se vor califica pentru a 4-a oara in grupele Europa League. In sezonul precedent, Legia a facut senzatie in Liga Campionilor.

A reusit sa o bata pe Sporting Lisabona si sa scoata o remiza in meciul cu Real Madrid.