Seara istorica, seara de magie pentru Real Madrid ! Galacticii au castigat Liga Campionilor pentru a doua oara la rand.

In marea finala, disputata la Cardiff, clubul spaniol a invins-o pe Juventus cu 4 la 1. Cristiano Ronaldo a deschis scorul, iar Mandzukic a egalat. Dupa pauza, Casemiro a readus-o in avantaj pe Real, iar Cristiano Ronaldo a punctat pentru 3 la 1. Pe final, Asensio a marcat si el.

Real a cucerit trofeul Ligii Campionilor pentru a 12-a oara, record absolut. Juventus ramane cu 2 trofee, in palmares.