Seara magica pentru Antoine Griezmann. Atacantul lui Atletico Madrid a marcat 4 goluri intr-o noua victorie a echipei sale, in Campionatul Spaniei - VIDEO

Griezmann a rezolvat de unul singur partida cu Leganes. Atacantul francez a inscris doua goluri in prima repriza si alte doua - dupa pauza. Atletico Madrid a castigat cu 4 la 0 meciul cu Leganes si ramane pe pozitia secunda in La Liga, cu 61 de puncte.

Lidera FC Barcelona are 65 de puncte, dar si un meci rezerva. Tot aseara, Athletic Bilbao a remizat cu Valencia, scor 1 la 1. Kondogbia a marcat pentru oaspeti, iar bascii au egalat prin Oscar de Marcos. Valencia se afla pe locul 4, in campionat, cu 50 de puncte. Real Madrid are cu un punct mai mult.