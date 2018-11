Seara magica pentru Artur Ionita in Serie A. Mijlocasul nationalei Moldovei si-a salvat echipa de la infrangere dupa un gol superb impotriva celor de la SPAL - VIDEO

Ionita a marcat ieri pentru Cagliari golul egalizator in minutul 76. Mijlocasul nationalei a inscris cu un sut puternic din interiorul careului dupa ce a driblat frumos un adversar. Acesta este primul gol al lui Artur Ionita in actualul sezon. Cagliari a remizat in deplasare cu SPAL, scor 2 la 2, dupa ce a fost condusa la un moment dat cu 2 la 0.

Dupa 12 etape jucate, Cagliari este pe locul 13 in campionatul Italiei.Tot ieri, un alt fotbalist al nationalei Moldovei, Eugen Cociuc a reusit sa inscrie o dubla pentru echipa sa de club Sabail, care joaca in campionatul Azerbaidjanului.

Atat Eugeniu Cociuc, cat si Artur Ionita urmeaza sa se alature lotului nationalei Moldovei care se reuneste in aceste zile pentru ultimele doua meciuri din Liga Natiunilor. Tricolorii vor intalni joi, in deplasare nationala din San Marino, iar duminica viitoare va juca acasa cu Luxemburg.