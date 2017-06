Seara magica pentru Cristiano Ronaldo si Real Madrid. Galacticii au invins-o pe Juventus cu 4 la 1 si au cucerit trofeul Ligii Campionilor - VIDEO

Cristiano Ronaldo a lovit primul, in finala Ligii Campionilor. El a inscris in minutul 20, cu un sut care a fost deviat usor de Bonucci. Juventus a egalat printr-un gol fantastic – executia din foarfeca a lui Mandzukic. Real a revenit in avantaj in minutul 61.

Casemiro a sutat de la distanta, iar mingea, din nou deviata, l-a pacalit pe Buffon si a intrat in poarta. Jocul echipei Juventus s-a prabusit si italienii nu au mai avut replica. Cristiano Ronaldo a marcat inca o data, iar, pe final, Marco Asensio a facut 4 la 1.

Real Madrid a devenit prima echipa care cucereste trofeul Ligii Campionilor 2 ani la rand, in formatul actual al competitiei. La vestiar, Marcelo l-a tuns pe Casemiro.

Cristiano RONALDO, ATACANT REAL MADRID: “Vreau să mulţumesc colegilor mei, pentru că mă susţin mereu. Eu doar încerc să-i ajut cu goluri şi meciuri bune. ”

Zinedine ZIDANE, ANTRENOR REAL MADRID: „Sunt extrem de fericit, deoarece a fost, într-adevăr, un an spectaculos. Nu poţi visa la mai mult.”

Gianluigi BUFFON, CAPITAN JUVENTUS TORINO: „Viaţa merge înainte. Cred că mai am un an de contract, aşa că, posibil, să fie o ultimă şansă de a cuceri trofeul, pentru mine, pentru toată echipa. ”

Real Madrid a cucerit Liga Campionilor pentru a 12-a oara, record absolut al competitiei. Juventus ramane cu 2 trofee in palmares.