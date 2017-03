Seara magica pentru Liverpool in campionatul Angliei: A batut-o pe Arsenal - VIDEO

FC Liverpool a jucat inspirat in prima repriza a superduelului cu Arsenal. Cel mai eficient fotbalist al cormoranilor a fost brazilianul Firmino, care a marcat in minutul 9, iar apoi a pasat decisiv la golul lui Mane.

La pauza, Arsene Wenger l-a trimis in teren pe Alexis Sanchez si jocul ofensiv al tunarilor a devenit mai lucid. Chilianul i-a pasat lui Welbeck, care a redus din diferenta. Arsenal a sperat sa evite infrangerea, insa, in primul minut de prelungiri, gazdele au incheiat socotelile. Wijnaldum a inscris pentru 3 la 1.

Intre timp, Manchester United a scos doar o remiza in partida cu Bournemouth. Rojo a marcat pentru gazde, iar oaspetii au egalat scorul dintr-un penalty, transformat de King. Spiritele s-au incins pe finalul primei reprize. Ibrahimovic a fost calcat pe cap de Mings, iar, in cateva momente, suedezul s-a revansat si l-a lovit cu cotul in cap pe adversar.

Arbitrul nu i-a eliminat pe cei doi. In schimb, i-a aratat al doilea cartonas galben lui Surman, pentru proteste. Bournemouth a jucat a doua repriza in zece oameni, dar a rezistat. Ibrahimovic a ratat si un penalty, in minutul 72. Manchester United ramane pe locul 6 in campionat.