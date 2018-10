Seara magica pentru Mbappe. Atacantul lui PSG a marcat patru goluri in 13 minute, in meciul cu Lyon - VIDEO

Kylian Mbappe, campion mondial cu Franta in aceasta vara, se dezlantuie in Ligue 1. Atacantul echipei Paris Saint-Germain a oferit un recital in repriza secunda a meciului cu Olympique Lyon. In 13 minute, tanarul jucator a profitat de toate ocaziile sale si a inscris de 4 ori.



Mbappe are deja 8 goluri marcate in campionat, la fel si Neymar. Brazilianul a inscris si el aseara, din penalty, iar PSG a castigat partida cu 5 la 0. Parizienii nu au rivali in liga – conduc cu 27 de puncte din tot atatea posibile. Lille ocupa locul secund, cu 19 puncte acumulate.