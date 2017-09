Seara magica pentru Messi: a marcat 4 goluri pentru Barca, in meciul cu Eibar. Catalanii au castigat toate cele cinci partide de la startul campionatului - VIDEO

Messi este in forma si face legea pe teren. La cele 5 goluri pe care le avea marcate in actuala editie a campionatului, starul Barcelonei a adaugat, aseara, alte 4. Victima a fost formatia Eibar. Messi a inscris un gol din penalty, iar celelalte – in timpul jocului.

A fost al 5-lea meci din cariera lui Messi, in care acesta a marcat 4 goluri, argentinianul avand si o partida in care a reusit 5 goluri. Pentru catalani, au mai inscris, aseara, Paulinho si Denis Suarez. Eibar a marcat doar o data, pe Camp Nou.

FC Barcelona a castigat partida, scor 6 la 1 si are 15 puncte din tot atatea posibile, in Liga. Un alt erou al serii a fost Simone Zaza. Atacantul italian al gruparii Valencia a reusit un hat-trick in doar 8 minute, in meciul cu Malaga.

Valencia a castigat partida, scor 5 la 0. Liliecii au urcat, provizoriu, pe locul 3, in Campionatul Spaniei.