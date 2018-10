Seara magica pentru PSG, in Campionatul Frantei. Parizienii au invins-o pe Marseille in marele derby, scor 2 la 0 - VIDEO

Dupa 10 victorii consecutive de la inceputul campionatului, PSG a venit in vizita la marea rivala - Olympique Marseille. In meciul jucat pe Stade Velodrome, superstarul oaspetilor, Kylian Mbappe a intrat pe teren in minutul 62.

A avut nevoie de doar 6 minute pentru a-si face simtita prezenta. Mbappe s-a dus pe langa Boubacar Kamara si l-a luat prin surprindere pe portarul gazdelor cu un sut nemaipomenit.

Repriza secunda a fost una destul de echilibrata, iar ambele echipe au avut ocazii imense de gol, insa Draxler a stabilit scorul final, de 2 la 0, in prelungiri. Paris Saint-German a obtinut 11 victorii in 11 etape din Liga 1 si ocupa primul loc in clasament, cu 33 de puncte, iar Olympique Marseille e pe locul 5, cu 19 puncte.