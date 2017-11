Seara magica pentru Real Madrid in Liga Campionilor. Galacticii au invins cu 6 la 0 formatia APOEL Nicosia si s-au calificat in optimi de pe locul 2 in grupa - VIDEO

Ronaldo a reusit aseara dubla in victoria lui Real Madrid, scor 6 la 0, contra cipriotilor de la APOEL. Portughezul a ajuns la 18 goluri marcate in 2017, in Champions League, record pentru un an calendaristic. Pentru Real au mai inscris Benzema, Modric si Nacho.

Zinedine ZIDANE, ANTRENOR REAL MADRID: "Nu a fost usor. Niciodata nu este usor sa marchezi 6 goluri departe de casa, in deplasare."

In celalalt meci din grupa, Tottenham a trecut la limita de Borussia Dortmund, scor 2 la 1. Chiar daca au condus dupa prima repriza, nemtii au cedat intr-un final. Kane si Son Heung-Min au adus victoria englezilor si calificarea in optimile competitiei de pe primul loc in grupa.

Tot ieri, Liverpool a remizat cu Seviila, scor 3 la 3, chiar daca a condus cu 3 la 0, dupa primele 30 de minute de joc. Spaniolii insa au reusit sa revina fabulos in repriza secunda si sa egaleze in ultimul minut de joc. 28 de goluri s-au marcat in cele 8 partide disputate aseara.