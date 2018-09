Seara proasta pentru granzii Spaniei. Real Madrid a pierdut meciul cu Sevilla, scor zero la trei - VIDEO

Sevilla a distrus apararea celor de la Real Madrid in prima repriza. Portughezul Andre Silva a marcat doua goluri. Ben Yedder a inscris si el, in minutul 39. Real a irosit, apoi, mai multe sanse de a marca si nu a evitat un esec usturator. Nici Barcelona nu a avut o seara frumoasa. Desi Coutinho a inscris o bijuterie de gol...

Catalanii au pierdut meciul de pe terenul gruparii Leganes, scor 1 la 2. In repriza secunda, El Zhar si Oscar, in decurs de un minut, au lovit campioana Spaniei. Dupa primele infrangeri in noul sezon, Barca si Real Madrid raman cu cate 13 puncte la activ, in La Liga. Tot aseara, un gol impecabil l-a reusit mijlocasul echipei Villarreal, Pablo Fornals, in poarta formatiei Athletic Bilbao. Villarreal s-a impus clar, scor 3 la 0, si a urcat pe locul 8, in campionat.