Seara superba pentru stranieri, in NBA. Doi baschetbalisti din Grecia si Serbia au stabilit recorduri personale. Cate puncte au acumulat - VIDEO

Los Angeles Lakers a prins o seara magica si a facut o demonstratie de forta in meciul de pe terenul echipei Milwaukee Bucks. In prima repriza, jocul oaspetilor amintea de vremurile lor bune, cand Lakers strivea totul in cale. Aproape fiecare atac se incheia cu un cos marcat. 47 de puncte intr-o repriza -este noul record al sezonului in NBA.

Milwaukee si-a revenit, apoi, iar eroul echipei a fost Giannis Antetokounmpo, care a acumulat 41 de puncte, recordul carierei pentru baschetbalistul grec.

Lakers a castigat meciul cu 122 la 114, dar ramane pe locul 14 in clasament. Cea mai buna performanta a carierei a reusit-o si sarbul Nikola Jokic, de la Denver Nuggets. Acesta a acumulat 40 de puncte, iar echipa sa a invins-o pe New York Knicks cu scorul de 131 la 123.

Denver se afla pe locul 8 in Conferinta de Vest din NBA, ultimul care califica in play-off.