Selectionata feminina a Moldovei, umilita de Portugalia, in preliminariile Campionatului Mondial - VIDEO

Nationala Portugaliei a inscris de patru ori in prima repriza a meciului de pe stadionul Zimbru. Mendes si Norton au marcat cate o data, iar Marques a reusit dubla.

In a doua jumatate a meciului, Moldova s-a aparat bine si a rezistat pana in minutul 84. Defensiva echipei noastre s-a prabusit din nou si a incasat alte trei goluri, pe final. Silva a reusit dubla, iar Pinto a pus punct partidei cu golul de 7 la 0.

Alina STETENCO, ANTRENOR SELECTIONATA MOLDOVEI: "In unele momente, fetele nu au cedat. Au incercat sa castige dueluri, dar, din pacate, rezultatul este negativ. Trebuie sa lucram."

Moldova a ocupat, in grupa, locul 5, care este si ultimul, cu un punct la activ. In 8 meciuri, tricolorele au marcat 2 goluri si au incasat 45. Din grupa Moldovei, la Campionatul Mondial s-a calificat direct doar Italia, in timp ce Belgia are sanse sa joace la baraj.