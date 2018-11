Selectionata Germaniei s-a impus cu scorul de 3 la 0 in fata Rusiei, in timp ce Anglia a obtinut o victorie cu acelasi scor in fata Statelor Unite - VIDEO

Nationala Germaniei revine in forta dupa 2 infrangeri consecutive. Gruparea condusa de Joachim Low s-a impus cu scorul de 3 la 0 in fata Rusiei. Soarta partidei a fost hotarata inca din prima repriza. Leroy Sane a deschis scorul in minutul 8, mai tarziu fundasul bavarezilor Nicklas Sule a dublat avantajul nemtilor, iar in minutul 40, colegul sau de club, Serge Gnabry, a suprimat orice intriga.

Intr-un alt amical al serii, au dat piept Anglia si Statele Unite. Selectionata Albionului a deschis scorul prin Lingard in minutul 25, iar peste doua minute, Alexander-Arnold, a dublat avantajul englezilor cu un sut superb.

Cu 33 de minute inainte de finalul meciului, sub o avalansa de aplauze, pe teren si-a facut aparitia Wayne Rooney.Atacantul a primit obisnuitul numar 10 si banderola de capitan, pe care a purtat-o ani la rand. Acest meci a fost ultimul pentru el in cariera sa internationala. Aflat la un sezon superb cu echipa britanica Bournemouth, atacantul Callum Wilson, a fost convocat in premiera la selectionata si nu a dezamagit.

Punctul pe I in acest meci a fost pus cu reusita sa din minutul 77. Astfel Anglia s-a impuns cu 3 la 0 in fata Statelor Unite si acum e cu gandul la meciul decisiv din Liga Natiunilor, de duminica, in fata Croatiei.