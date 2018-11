Selectionata Moldovei a mai urcat o pozitie in clasamentul mondial. Tricolorii ocupa locul 170, in noua versiune a topului FIFA - VIDEO

Moldova a jucat, in noiembrie, doua meciuri. A invins San Marino cu 1 la 0 si a remizat cu Luxemburg, scor 1 la 1, in Liga Natiunilor. In topul FIFA, echipa noastra este, in continuare, devansata de formatii precum cele din Gambia, Nepal sau Etiopia. Lidera clasamentului ramane Belgia. Ea este urmata de campioana mondiala Franta si selectionata Braziliei.

