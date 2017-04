In martie, echipa lui Igor Dobrovolschi a jucat 3 meciuri. A castigat amicalul cu San Marino, a pierdut partida cu Austria, in calificarile mondialului, si amicalul cu Turcia. Selectionata Moldovei urmeaza sa joace inca un meci de testare, cu Israel, in deplasare, pe 6 iunie. Clasamentul mondial are un nou lider – nationala Braziliei. Pe locurile 2 si 3 se afla Argentina si Germania.