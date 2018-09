Selectionata Moldovei e in pragul unui nou capitol in istoria sa, iar pregatirile sunt in toi. Tricolorii sunt gata sa lupte in noul turneu Liga Natiunilor UEFA, pentru sansa de calificare la Campionatul European - VIDEO

Sub comanda lui Alexandru Spiridon, jucatorii selectionatei se pregatesc la baza de la Vadul lui Voda pentru startul in Liga Natiunilor. Deja sambata, formatia noastra, care ocupa locul 175 in topul mondial, va juca pe terenul nationalei luxemburgheze, care se afla pe pozitia a 85-a in clasamentul FIFA.

Alexandru SPIRIDON, SELECTIONER MOLDOVA: „E o echipa omogena. Poti sa te astepti de la orice jucator sa faca ceva pe teren. Mergem sa luam puncte. Numai cu puncte avem sanse sa luptam pentru calificarea din grupe.”

Radu GINSARI, ATACANT SELECTIONATA MOLDOVEI: „O echipa luptatoare, bine pusa din punct de vedere fizic.”

In afara de Luxemburg, in grupa noastra, vor mai juca Belarus si San Marino. Castigatoarea grupei va ajunge in play-off si va continua lupta pentru calificare la Campionatul European. Fotbalistii moldoveni considera ca a venit momentul ca echipa noastra sa se afirme.

Alexandru EPUREANU, CAPITAN SELECTIONATA MOLDOVEI: „La acest turneu, echipele sunt de nivelul nostru. Avem sanse sa facem rezultate bune.”

Alexandru DEDOV, MIJLOCAS SELECTIONATA MOLDOVEI: „Este o posibilitate foarte mare sa ajungem la un turneu final, dar pentru asta trebuie sa muncim. Trebuie sa facem posibilul si imposibilul sa castigam grupa.”

In lotul largit al nationalei a fost inclus si Ion Nicolaescu. Fostul atacant al echipei Zimbru, iar acum jucatorul formatiei bieloruse Sahtior Soligorsk, poate debuta pentru Moldova in meciurile ce urmeaza.

Ion NICOLAESCU, ATACANT SELECTIONATA MOLDOVEI: „Sunt foarte fericit. Cred ca fiecare fotbalist de mic viseaza sa fie convocat aici. ”

Dupa meciul din deplasare cu Luxemburg, de pe 8 septembrie, Moldova va juca acasa, cu Belarus, pe 11 septembrie.