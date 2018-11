Selectionata Moldovei poate avea o grupa infernala, in preliminariile Campionatului European. Echipa noastra a nimerit in urna a cincea la tragerea la sorti - VIDEO

In functie de rezultatele in Liga Natiunilor UEFA, adica locul ocupat in grupa, punctele acumulate si golaverajul, echipele nationale au fost repartizate in 6 urne pentru tragerea la sorti a Campionatului European din anul 2020. Selectionata Moldovei va fi in urna a 5-a, alaturi de formatii precum Belarus, Macedonia sau Luxemburg. Cu echipele respective, moldovenii nu se vor intalni in calificari.

Moldova, insa, poate avea o grupa infernala in turneul preliminar. Franta, Spania, Olanda sau Anglia ar putea veni din urna 1, nationala Germaniei – din urna a doua, iar Serbia sau Turcia – din a treia. Tragerea la sorti a calificarilor va avea loc la Dublin, pe 2 decembrie. Turneul final, care va aniversa 60 de ani de la infiintarea Campionatului European, se va desfasura in 12 orase din 12 tari, inclusiv capitala Romaniei, Bucuresti.