Selectionata Moldovei poate obtine pana la 1 milion de euro, din evolutia sa in Liga Natiunilor. UEFA a anuntat premiile banesti pentru toate cele 55 de echipe care vor participa la noul turneu - VIDEO

Astfel, Moldova are deja asigurate 500 de mii de euro, pentru participarea in faza grupelor. Echipa noastra va incasa inca 500 de mii, daca va ocupa primul loc in grupa. Moldovenii vor juca cu Belarus, Luxemburg si San Marino. Competitia va lua start in septembrie. Primul meci al tricolorilor este cel cu Luxemburg, in deplasare, de pe 8 septembrie.