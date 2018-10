Selectionata Moldovei ramane cu sanse mici la calificarea in play-off-ul Ligii Natiunilor UEFA. Tricolorii au remizat din nou cu Belarus, scor 0 la 0 - VIDEO

In meciul jucat la Minsk, bielorusii au sutat de 5 ori pe cadrul portii. Goalkeeper-ul Alexei Koselev a fost de neinvins. Moldova nu a trimis nici un sut pe spatiul portii, dar Vitalie Damascan a ratat o ocazie imensa, in repriza secunda, cand a intrat in careul advers si a lovit bara.

Catalin Carp si Alexandru Boiciuc si-au incercat norocul cu suturi periculoase, din afara careului. Belarus putea smulge victoria in prelungiri, dar Stasevich a trimis mingea in transversala. 0 la 0 a fost scorul final, la fel cum in partida precedenta a celor doua echipe, jucata la Chisinau.

Alexandru SPIRIDON, SELECTIONER MOLDOVA: “ In multe momente, am dominat posesia mingii, desi nu am vazut statistica, procentajul. La finalizare, au fost ceva mai periculosi bielorusii. ”

Radu GINSARI, MIJLOCAS SELECTIONATA MOLDOVEI: “ A fost un meci bun, reusit de noi, cu mici ocazii. Cu putin noroc, am fi reusit sa le fructificam. ”

Vitalie DAMASCAN, ATACANT SELECTIONATA MOLDOVEI: “ Era bine daca marcam, dar s-a vazut ca echipa s-a daruit la maxim. ”

Alexei KOSELEV, PORTAR SELECTIONATA MOLDOVEI: “ Continuam sa jucam in Liga Natiunilor si vom lupta pentru cel mai inalt loc posibil. ”

In celalalt meci, Luxemburg a batut-o pe San Marino cu 3 la 0. In grupa noastra, Luxemburg conduce, cu 9 puncte. Belarus are 8 puncte, iar Moldova – 5.