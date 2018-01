Selectionata Moldovei si-a aflat adversarii din noul turneu UEFA, Liga Natiunilor. Tricolorii vor juca in grupa cu Belarus, Luxemburg si San Marino - VIDEO

Tragerea la sorti a Ligii Natiunilor a avut loc, astazi, la Lausanne. In Liga D, selectionata Moldovei a nimerit in grupa 2, alaturi de Belarus, Luxembourg si San Marino. Echipa lui Alexandru Spiridon va juca cate 2 meciuri cu fiecare adversar, acasa si in deplasare, in perioada septembrie-noiembrie a acestui an.

Castigatoarea grupei va avansa in play-off. Acolo, va trebui sa se impuna in semifinale si finala, impotriva unor formatii din alte 3 grupe ale Ligii D, in care vor evolua cele mai slab cotate echipe din Europa. Castigatoarea play-off-ului se va califica la Campionatul European din 2020.

Tot astazi, si-a aflat adversarii si selectionata Romaniei. In Liga C, echipa lui Cosmin Contra va evolua in grupa a 4-a si va infrunta Serbia, Muntenegru si Lituania.

In acelasi timp, in Liga A, unde vor juca cele mai bine clasate nationale, Germania a nimerit intr-o grupa cu Franta si Olanda, Italia va da piept cu Portugalia, iar Spania va intalni Anglia.

LIGA NAȚIUNILOR LIGA A GRUPA 1:

GERMANIA;

FRANȚA;

OLANDA;

LIGA NAȚIUNILOR LIGA AGRUPA 2:

BELGIA;

ELVEȚIA;

ISLANDA;

LIGA NAȚIUNILOR LIGA A GRUPA 3:

PORTUGALIA;

ITALIA;

POLONIA;

LIGA NAȚIUNILOR LIGA A GRUPA 4:

SPANIA;

ANGLIA;

CROAȚIA;