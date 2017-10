Selectionata Moldovei si-a aflat posibilii adversari din Liga Natiunilor. Lista echipelor, confirmata - VIDEO

Moldova va evolua in liga D, iar, in afara de Georgia, ar putea intalni formatii precum Belarus, Armenia, Macedonia sau Azerbaidjan. In total, 16 echipe din liga D vor fi impartite in 4 grupe. Castigatoarele grupelor vor avea sansa sa lupte in play-off, pentru un loc la turneul final al Campionatului European din 2020.

Lista completa a echipelor din Liga D:

MOLDOVA, Azerbaidjan, Macedonia, Belarus, Georgia, Armenia, Letonia, Insulele Feroe, Luxemburg, Kazahstan, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar