In acest an, echipa lui Alexandru Spiridon a disputat doua meciuri amicale. A pierdut in fata Coreii de Sud, scor 0 la 1, si a remizat cu Azerbaidjanul, scor 0 la 0.

Pentru selectionata Moldovei, urmeaza partida amicala cu echipa Arabiei Saudite, pe 26 februarie. In clasamentul mondial, conduce Germania, fiind urmata de Brazilia si Portugalia.