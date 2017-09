Selectionata Romaniei a fost invinsa de Muntenegru si rateaza calificarea la Campionatul Mondial 2018 din Rusia - VIDEO

Atacantul lui Inter Milano a inscris aseara cel de-al saptelea sau gol in aceasta campanie preliminara, aducand victoria muntenegrenilor cu 1 la 0 in fata Romaniei. Cu 9 puncte dupa 8 meciuri, trupa lui Daum a ratat calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor. Chiar daca fanii au cerut de nenumarate ori demisia tehnicianului din Germania, acesta a declarat ca nu va pleca de buna voie.

Liderul grupei E, Polonia, a invins clar Kazahstanul, scor 3 la 0. Lewandowski, Milik si Glik au inscris pentru gazde.

In celelalt meci din grupa E, Danemarca a trecut cu 4 la 1 de Armenia. Gazdele au reusit sa ia prin surprindere danezii si sa deschida scorul inca in minutul 6. Oaspetii au revenit in meci intr-un mare fel. Hat-trick-ul lui Delaney si reusita lui Eriksen au garantat succesul pentru danezi.

Danemarca este pe locul doi in grupa E, la egalitate de puncte cu Muntenegru, cate 16.