Selectionerul Argentinei s-a decis. Jorge Sampaoli a anuntat lotul final pentru Campionatul Mondial - VIDEO

Atacantul echipei Inter Milano, Mauro Icardi a fost golgheterul Campionatului Italiei, in sezonul recent incheiat, cu 29 de goluri. Surprinzator, dar selectionerul Argentinei, Jorge Sampaoli nu l-a inclus in lotul nationalei pentru Cupa Mondiala.

In schimb, i-a luat la turneu pe Gonzalo Higuain, Paulo Dybala, Sergio Aguero si Lionel Messi. In linia de mijloc, vor evolua, printre altii, Ever Banega, Javier Mascherano si Angel Di Maria.

Din defensiva nu lipsesc Marcos Rojo si Nicolas Otamendi. La Campionatul Mondial, nationala Argentinei va juca intr-o grupa cu Islanda, Croatia si Nigeria. La editia precedenta a turneului, de acum 4 ani, Argentina a ajuns pana in finala, unde a fost invinsa de Germania cu 1 la 0.