Semifinalele Champions League au fost stabilite. Real Madrid va juca cu Bayern Munchen la sfarsit de aprilie - VIDEO

Astazi, la Nyon, s-au stabilit semifinalele Champions League. In penultimul act al competitiei, Real Madrid o va intalni pe Bayern Munchen. Cele doua echipe au mai jucat in sferturile Ligii din sezonul trecut. Atunci, spaniolii s-au impus cu 6 la 3 in suma celor 2 partide.

Primul meci dintre Real si Bayern se va disputa la Munchen. In cealalta partida din semifinala, Liverpool intalneste formatia AS Roma. Cormoranii vor fi gazde in partida tur. Primele meciuri din semifinale se vor desfasura pe 24 si 25 aprilie.

Tot astazi a avut loc si tragerea la sorti pentru semifinalele Europa League. Principalele favorite la castigarea trofeului, Arsenal si Atletico Madrid, se vor intalni in penultimul act. Pentru celalalt loc in finala se vor bate Olympique Marseille si FC Salzburg. Semifinalele Europa League se vor disputa pe 26 aprilie si 3 mai.