Semifinalele NBA, incinse la maxim. Ambele dueluri din careul de asi vor avea meciuri decisive - VIDEO

Golden State Warriors a inceput slab partida a 6-a a seriei cu Houston Rockets, si se parea ca oaspetii se indreapta spre finala. Liderii razboinicilor, insa, au dat totul pentru a evita dezastrul. Thompson, Curry si Durant au facut un meci fantastic, iar Golden State a dominat celelalte 3 reprize. Klay Thompson a acumulat 35 de puncte.

Warriors a castigat clar partida, scor 115 la 86, si a trimis seria semifinala in decisiv. Meciul al 7-lea va avea loc peste 2 zile, la Houston. In cealalta semifinala NBA se dueleaza Boston si Cleveland. Si aceste echipe vor decide calificata in meciul al 7-lea.