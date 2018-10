Serbia a scris istorie la Campionatul Mondial de volei feminin. Nationala acestei tari a cucerit, in premiera, trofeul suprem - VIDEO

Finala a avut loc in orasul japonez Yokohama. Nationala Serbiei a pierdut primul set al meciului cu Italia, scor 21 la 25, apoi l-a castigat pe urmatorul cu 25 la 14.

Italiencele au smuls victoria in setul al treilea, scor 25 la 23, insa sarboaicele au revenit din nou si au castigat cu 25 la 19. In decisiv, Serbia, condusa din teren de Tijana Boskovic, a triumfat, scor 15 la 12, si s-a incoronat campioana mondiala.

Este primul titlu mondial al Serbiei, in voleiul feminin. Italia a mai fost campioana, in anul 2002. Medaliile de bronz le-au revenit Chinei, care a invins, in finala mica, Olanda, scor 3 la 0, la seturi.