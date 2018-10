Serbia si Italia se vor duela in marea finala a Campionatului Mondial la volei feminin -VIDEO

Nationala Serbiei a jucat cu Olanda de la egal la egal, in semifinala, in primele doua seturi. A fost 25 la 22 pentru jucatoarele sarbe, iar apoi 28 la 26 pentru echipa olandeza.

Serbia, cu lidera din teren Tijana Boskovic, care a acumulat 29 de puncte in meciul de astazi, a fost de neoprit apoi. Sarboaicele au castigat setul al treilea, scor 25 la 19, si al patrulea cu 25 la 23 si s-a calificat, in premiera, in finala Campionatului Mondial.

Serbia va avea de infruntat nationala Italiei, in ultimul act. Aceasta vine dupa o semifinala extrem de grea, cu reprezentativa Chinei, castigata in 5 seturi. In echipa Italiei, Paola Egonu, jucatoare cu origini nigeriene, a acumulat 45 de puncte si, astfel, a stabilit un nou record al mondialelor. In setul decisiv, Italia s-a impus cu 17 la 15.

Finala mondialului de volei si meciul pentru locul 3 vor avea loc maine, in orasul japonez Yokohama.