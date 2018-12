Serena si Venus Williams au dat piept intr-un nou meci direct. Cele doua surori s-au duelat la Abu Dhabi intr-un meci demonstrativ. Cine a castigat - VIDEO

Serena a inceput mai bine partida si s-a impus cu scorul 6 la 4 in primul set. In timp ce sora sa mai mare, Venus, si-a trecut in cont setul secund, cu scorul de 6 la 3. In tie-breake s-a mers cap la cap, pana la scorul de 8 la 8. Apoi, Venus a reusit sa se impuna cu scorul de 10 la 8.

Sezonul 2019, Venus Williams il va incepe de pe locul 38 in ierarhia WTA, in timp ce sora sa mai mica, Serena, se afla pe locul 16.